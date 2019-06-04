На Дону имущество обанкротившегося застройщика оценили в 75 млн рублей

Движимое и недвижимое имущество Аксайской строительной компании ООО «Сигма» оценили в 75 млн рублей. Отчет об оценке опубликован в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Самый дорогостоящий из объектов — торгово-офисное помещение в Аксайском районе площадью 1,4 тыс. кв. м. Его стоимость составила 39,2 млн руб. В перечень вошло еще 6 нежилых зданий торгово-офисного и складского назначения. Принадлежащий компании земельный участок промышленного назначения площадью 7,5 тыс. кв.м. оценили в 16 млн руб, а право аренды участка площадью 2,2 тыс. кв. м — в 9 млн руб. В числе движимого имущества компании два башенных крана стоимостью по 10 млн руб., экскаватор и ассенизаторский автомобиль.

Как ране сообщал „Ъ-Юг“ , в декабре прошлого года соучредителя строительной фирмы «Сигма» и экс-депутата Аксайского района Андрея Назарова заключили под стражу на два месяца по обвинению в мошенничестве на 500 млн руб. при строительстве многоквартирного дома (ч.4 ст. 159 УК РФ). Потерпевшими по делу уже проходят более 200 обманутых дольщиков. Фигурантом дела также является бизнес-партнер и сестра обвиняемого — владелец строительной фирмы «Авантаж» Татьяна Руф. Обе строительные компании в настоящее время признаны банкротами.

Дарья Голякова