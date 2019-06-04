На озере Абрау установили новый фонтан

Фото: ООО ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''

Фото: ООО ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''

В селе Абрау-Дюрсо под Новороссийском посреди озера Абрау появился новый фонтан. Он расположен в 145 метрах от берега. Максимальная высота струи фонтана достигает более 40 метров. Это соизмеримо с высотой 12-этажного дома. Толщина струи составляет 100 миллиметров. Конструкция смонтирована на плавающем понтоне, сообщили в ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо».

Сообщается, что установленный фонтан является уменьшенной копией знаменитого швейцарского фонтана Же-До, установленного на Женевском озере. «Струя, направленная ветром, распадается на бесчисленное множество капель, из-за чего в солнечную погоду гости курорта могут любоваться радугой. Вечером водяной столб подсвечивается светодиодными прожекторами», - рассказали в центре.

Фонтан работает с 10:00 до 21:00, после чего начинается светозвуковое шоу фонтанов на озере Абрау.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 1 июня в Абрау-Дюрсо состоялось открытие курортного сезона. На набережной озера прошли экстремальные гонки и мастер-классы. По подсчетам организаторов, открытие посетили около 4 тыс. человек.

Василий Хитрых