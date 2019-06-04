Краснодарская полиция проверяет информацию о ранении блогера Вадима Харченко

В Краснодаре началась проверка по факту публикации в сети интернет видеоролика, записанного местным жителем Вадимом Харченко (автор YouTube-канала «Личное мнение»), сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе ГУ МВД по краю. Накануне краснодарский штаб Алексея Навального выложил эту запись на своем сайте, сообщив, что автор YouTube-канала «Личное мнение» получил ранение.

Блогер Вадим Харченко ранее неоднократно публиковал в интернете видео с критикой и разоблачениями, в том числе по поводу действий сотрудников полиции. Видеосюжет, выложенный в сеть штабом Навального, содержит рассказ самого Вадима Харченко, записанный на месте происшествия. По словам блогера, он приехал ночью на встречу с незнакомым человеком, который пообещал ему передать компрометирующие материалы на сотрудников правоохранительных органов. На месте встречи оказались двое мужчин, один из которых, по словам блогера, выстрелил ему в живот, а второй ударил в руку ножом.

Как следует из рассказа Вадима Харченко, записанного на следующий день, он доехал до больницы, где ему была оказана помощь. По информации адвоката Михаила Беньяша, который пытался связаться с пострадавшим, автор канала «Личное мнение» на контакт по телефону и в соцсетях не выходит.

Анна Перова, Краснодар