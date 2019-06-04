Toyota Supra будет стоить от 5,5 млн рублей

Компания Toyota назвала стоимость нового поколения купе Supra на российском рынке.

Автомобиль будет продаваться в России только в максимальной комплектации Passion с флагманским 300-сильным рядным 6-цилиндровым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В оснащение заднеприводного купе войдут адаптивная подвеска, дифференциал с электронным управлением и другое оборудование. Такая модель обойдется в 5,5 млн руб.

В исполнении Passion на российский рынок выйдут 19 автомобилей. Еще три спорткара появятся в продаже в лимитированном варианте A90 Edition 1 с матово-серой окраской кузова, матово-черными колесными дисками и черно-красным интерьером. Стоимость такой Toyota Supra пока не названа.

Напомним, родстер BMW Z4, на платформе которого построено японское купе, на российском рынке стоит от 3,1 млн руб., а модификация с таким же двигателем, как на Toyota Supra для России — от 4,7 млн руб.