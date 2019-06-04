Зарубежные СМИ: Как проходит визит Дональда Трампа в Великобританию?

Тысячи британцев планируют выйти на Трафальгарскую площадь в Лондоне, чтобы выразить свое недовольство политикой президента США Дональда Трампа, который сейчас находится в стране с государственным визитом. В понедельник, 3 июня, американский лидер, его супруга Мелания и их дети посетили банкет в Букингемском дворце, на котором присутствовали 170 гостей, включая членов королевской семьи и премьера Терезу Мей. Мировые СМИ следили буквально за каждым движением Дональда Трампа. Что заметили журналисты накануне и чего ждут от второго дня визита? Подробности — в обзоре иностранной прессы на «Коммерсантъ FM».

За помпезностью и официальным тоном чувствовалась двойственность в отношениях между странами, пишет The New York Times. Британская публика критикует Трампа и его политику, но правящая элита признает необходимость укреплять альянс со Штатами на фоне «Брексит».

«Трамп превзошел сам себя еще на пути к Соединенному Королевству», — пишет немецкий Der Spiegel. Речь о том, что перед прилетом в Лондон американский лидер назвал мэра Лондона Садика Хана «неудачником», заявив, что тот ужасно управляет британской столицей.

Аналитики«Би-би-си», которые изучают жесты, считают, что президент Штатов явно опасается допустить промах. Во время своего прошлого визита в столицу Великобритании он грубейшим образом нарушил королевский протокол, а сейчас тщательнее следит за своим поведением в присутствии Елизаветы II. Однако соблюсти все формальности не удалось — Дональд Трамп положил руку на спину королевы, что строжайше запрещено.

Во вторник, 4 июня, Дональд Трамп должен встретиться с премьер-министром Терезой Мэй «существенных переговоров», пишет The Guardian. Несмотря на то, что визит будет носить, скорее неформальный характер, два лидера планируют обсудить вопросы торговли между странами после «Брексита». Однако закончиться второй день визита для американского президента может не так официально и помпезно, как первый. Уличные протесты должны привлечь тысячи участников, сообщает издание. Ожидается также, что по улицам пролетит большой желтый дирижабль в виде младенца с лицом американского президента. Английские активисты уже запускали его в знак протеста против визита Трампа в прошлом году.