В научно-образовательном центре «Бирюч» ГК «Эфко» погибло два человека

В результате несчастного случая, произошедшего на территории научно-образовательного центра «Бирюч» (R&D подразделение «Эфко») вечером 3 июня, погибло два человека и пострадал еще один, следует из сообщения группы. Погибшие — слесарь-сантехник и мастер по водоснабжению и канализации, госпитализирован контролер КПП. Для расследования инцидента создана специальная комиссия с участием областной государственной инспекции труда и правоохранительных органов. Руководство компании намерено оказать семьям погибшим и пострадавшему материальную помощь, подчеркивают в «Эфко».

По факту гибели рабочих СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). По версии следствия, 3 июня 2019 года 51-летний слесарь-сантехник и 45-летний мастер по водоснабжению и канализации погибли, находясь в канализационно-насосной станции. 37-летний охранник, пытавшийся спасти рабочих, сейчас находится в реанимации.

Олег Мухин