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Фото: Архив пресс-службы

Дуа Липа стала новым амбассадором YSL beaute

Певица Дуа Липа начинает сотрудничество с YSL beaute кампанией, посвященной новому женскому аромату, которая стартует в сентябре 2019 года.

«Дуа Липа — голос поколения. Ее образ служит воплощением ценностей независимости и свободы, которые всегда лежали в основе марки Yves Saint Laurent. Это большая честь — сотрудничать с таким молодым и талантливым артистом»,— отметил Стефан Бези, генеральный директор Yves Saint Laurent Beaut.

Напомним, что дебютный альбом певицы вышел в 2017 году, а уже в 2018-м она получила пять номинаций в рамках церемонии BRIT Awards. Ее клип на ставший хитом сингл «New Rules» — гимн расширению прав и возможностей женщин — получил более миллиарда просмотров на YouTube. Дуа Липа является обладательница двух премий «Грэмми» и трех BRIT Awards.

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