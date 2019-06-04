Суд подтвердил решение челябинского УФАС о рекламе займа под 0%

Арбитражный суд Челябинской области согласился с управлением Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области в том, что реклама ООО «Ваш ломбард», которую компания размещала на остановочном комплексе в областном центре, противоречит законодательству, сообщает пресс-служба УФАС.

Антимонопольное ведомство осенью прошлого года установило, что в рекламе «при указании одного из условий пользования займом отсутствовала иная информация по предоставлению займа». В частности, в рекламе были сведения: «1 день займа* 0%», а ниже под знаком * добавлено: «Условия действительны во всех филиалах ООО “Ваш ломбард” при условии пользования займом более 1 дня».

При этом, отмечают в УФАС, в рекламе не было «каких-либо других сведений об услуге, а также условиях ее предоставления, которые могут повлиять на сумму расходов клиента». В частности, не говорилось, как будет увеличиваться сумма в последующие дни, что, как посчитали в ведомстве, не позволяет потребителю получить достаточные сведения об услуге. В компании на эти замечания антимонопольщиков отвечали, что размещенная информация не является рекламой и размещена для повышения грамотности населения. УФАС с этими доводами не согласилось и привлекло рекламодателя к административной ответственности в виде предупреждения, распространение рекламы было прекращено.