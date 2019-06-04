Александр Нефедов стал депутатом Самарской губернской думы

Бывший вице-губернатор Самарской области Александр Нефедов получил мандат депутата губернской думы. Удостоверение было вручено ему на заседании областного парламента во вторник. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в Самарской губернской думе.

Ранее были досрочно прекращены полномочия депутата областного парламента Сергея Денщикова. В связи с этим в понедельник региональный избирком постановил на заседании передать вакантный мандат парламентария зарегистрированному кандидату из списка, выдвинутого региональным отделением партии «Единая Россия», Александру Нефедову. Он был зарегистрирован как депутат Самарской губернской думы.

Александр Нефедов 20 мая текущего года ушел с поста первого вице-губернатора после 12 лет работы в правительстве Самарской области. Впоследствии он занял пост советника губернатора.

Георгий Портнов