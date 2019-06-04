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Сотрудница донского ГУФСИН стала чемпионкой мира по рукопашному бою

Инспектор уголовно-исполнительной инспекции по г. Волгодонску лейтенант внутренней службы Анна Новикова заняла первое место и выиграла золотую медаль Чемпионата Мира по рукопашному бою, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по региону. Донская спортсменка выступала в весовой категории до 45 кг. В финальной встрече Анна Новикова выиграла у соперницы из Узбекистана и выполнила квалификацию мастера спорта международного класса.

Чемпионат проходил с 30 мая по 02 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и собрал более 200 спортсменов из 36 стран мира. Команда России заняла первые позиции, также хорошо выступили сборные Беларуси и Казахстана.

Сергей Иванов


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