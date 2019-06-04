Экс-начальник областного департамента в Кузбассе вернет в бюджет полмиллиона рублей

Центральный районный суд Кемерово удовлетворил требования прокурора города о взыскании 588 тыс. руб. с бывшей начальницы областного департамента контрактной системы, осужденной в ноябре прошлого года за присвоение бюджетных средств и незаконную предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Чиновница с сентября 2014 по декабрь 2016 года изымала деньги из областного бюджета, предназначенные для выплаты зарплаты и премий работникам департамента и гражданским служащим. Также она фиктивно трудоустроила в учреждение двух водителей, начисленную зарплату для которых получала лично в бухгалтерии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, экс-начальница областного департамента покровительствовала коммерческой компании и участвовала в ее управлении. Она предоставила организации льготы, доступ к информационной системе и помогала другими способами.

В ноябре прошлого года суд оштрафовал бывшую чиновницу на 400 тыс. руб. за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 160 и ст. 289 УК РФ. В мае текущего года после вступления приговора суд удовлетворил и требования прокурора города Кемерово о взыскании с осужденной 588 тыс. руб., которые женщины получила из областного бюджета. Прокуратура города будет контролировать исполнение решения.

Нина Обелюнас