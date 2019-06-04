Дорогу к строящемуся аэропорту «Гагарин» обещают отремонтировать на три месяца раньше срока

Дорогу-дублер «Саратов – Дубки – Новая Липовка – Шевыревка – Сабуровка» в Саратовском районе, которая ведет к строящемуся аэропортовому комплексу «Гагарин», планируют отремонтировать к 20 июля вместо 20 октября, как указано в контракте. Такие обязательства взял на себя подрядчик.

Речь идет об участке трассы протяженностью 7,9 км. После завершения работ дорога будет полностью готова к приему потока пассажиров нового аэропорта.

Губернатор Валерий Радаев рекомендовал ускорить работы, но «не в ущерб качеству».

Марина Ковалева