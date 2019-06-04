Курс биткойна опустился ниже $8 тысяч

Курс самой популярной криптовалюты, биткойна, вновь опустился ниже $8 тыс. В ночь на вторник, 4 июня, средневзвешенная стоимость одной цифровой монеты на биржах, по данным Coindesk, просела более чем на $800 всего за пару часов и опускалась до уровня $7764.

Столь резкое падение курса биткойна связано с игрой на рынке «китов» — владельцев особо крупных сбережений в криптовалютах. Так, по сообщению бота Whale Alert в Twitter, отслеживающего все крупные сделки на рынке, кто-то перевел со своего кошелька 25 тыс. биткойнов, стоивших на тот момент чуть более $200 млн, на биржу Coinbase. Затем «кит» вывел 14 тыс. биткойнов с биржи на другой кошелек, получив за них $112 млн, а потом еще 11 тыс. биткойнов за $88 млн. Таким образом, кто-то, выбросив на рынок большой объем криптовалюты, спровоцировал падение ее стоимости, а затем вернул себе все цифровые активы, заработав всего за пару часов около $15 млн. После этого курс биткойна вновь стабилизировался.

Отметим, что вслед за биткойном резким падением котировок отметились почти все остальные криптовалюты, потерявшие в ходе ночных торгов от 5% до 12%.

О резком росте криптовалюты в мае читайте в публикации “Ъ” «Биткойн набирает вес».

Кирилл Сарханянц