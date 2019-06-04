«Реально заработать российские клубы могут только двумя способами»

Футбольный клуб ЦСКА заработал в Лиге чемпионов около €40 млн. Пока это подсчеты журналистов, точная сумма станет известна после того, как УЕФА опубликует рейтинг клубов. Так, ожидается, что «Ливерпуль» за победу в турнире получит €110 млн. А сколько заработали другие российские клубы? Разбирался спортивный обозреватель «Ъ FM» Владимир Осипов.

Финансовые итоги для российских команд, которые играли в Лиге чемпионов, можно назвать успешными. ЦСКА в рейтинге УЕФА замкнет третью десятку, что позволит команде Евгения Гинера получить больше €14 млн. Если же посчитать весь заработок — деньги за участие в групповом турнире, призовые за победы и ничейные исходы, а также выплаты из маркетингового пула, — то сумма получится внушительная: почти €39 млн.

«Локомотив» получит меньше — около €25 млн. В этом сезоне ЦСКА заработал в еврокубках больше других российских команд. Но дальше красно-синим будет сложнее, уверен футбольный эксперт, в прошлом президент нескольких клубов Российской премьер-лиги Юрий Белоус: «Команда, которая ставит своей целью участие в европейских кубках, конечно, решает в том числе и вопрос своего существования. Поэтому даже с немалым бюджетом, который в основном позиционируется в несколько десятков миллионов долларов, такие призовые это очень здорово. Но если команда не вышла в Лигу чемпионов, то, конечно, она будет очень далека от восполнения бюджета и того, чтобы быть экономически успешной».

В следующем сезоне Лиги чемпионов Россию будут представлять «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», причем последнему придется пробиваться в групповой турнир через квалификацию. ЦСКА же отправится в Лигу Европы, где заработать сложнее. Тот же «Зенит» за счет клубного рейтинга УЕФА получит по итогам сезона Лиги Европы только €3,1 млн, а «Спартак» — €1,8 млн. Между тем, эти клубы — самые богатые команды российской футбольной элиты. Бюджет «Зенита» — €178 млн, «Спартака» — €123 млн. Конечно, львиная доля этих денег — спонсорские вложения, что не мешает компании Deloitte публиковать позитивные исследования, по которым российская премьер-лига занимает шестое место по доходу среди всех европейских чемпионатов.

Но верить опубликованным цифрам не стоит, утверждает футбольный эксперт Константин Клещев: «Наши клубы убыточные, об этом открыто говорят их руководители, президенты и члены советов директоров. Так что к цифрам Deloitte надо относиться, по крайней мере, критически. В прошлом году был опубликован доклад этой же организации, который гласил, что у нас в премьер-лиге все просто замечательно.

Вместе с тем, мы прекрасно знаем, что любой владелец клуба, который в ней играет, платит каждый год и не может рассчитывать на возврат вложенных денег».

Так что реально заработать российские клубы могут только двумя способами — участием в еврокубках и продажей футболистов на трансферном рынке. Между тем, всерьез рассчитывать на билетные программы и продажи атрибутики в России сложно, уверен Юрий Белоус: «В чем основная проблема российского футбола? Мы полностью зависим от состояния экономики. Если она в стране стагнирует в течение многих лет, то наши болельщики не могут покупать билеты на матчи за приличные деньги или приобретать футболки и другие сувениры рядом со стадионом и на нем. На сегодняшний день я не знаю ни одного футбольного клуба, который бы окупал себя или был хотя бы к этому близок».

Вот так и живем: вложения в футбол невероятные, доходы несопоставимо меньше, а показать что-то в еврокубках, к сожалению, не может ни один российский клуб.

По данным компании Deloitte, российская премьер-лига заработала за минувший сезон €813 млн. Для сравнения — английская премьер–лига пополнила свой бюджет на 5,5 млрд в той же валюте.