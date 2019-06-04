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Часть имущества Воронежского экскаваторного завода повторно выставлена на торги

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Эко строй» Павла Романенкова Александр Случевский выставил на торги в виде публичного предложения бывшую недвижимость Воронежского экскаваторного завода. Ранее это имущество дважды не удалось продать на аукционах. Речь идет о двух лотах. Первый включает десять земельных участков общей площадью более 10 га, доли в трех участках и 11 зданий и сооружений (4,47 тыс. кв. м), находящихся в залоге у Россельхозбанка. Второй лот — два земельных участка (786 кв. м), доля в участке площадью 3,19 га, а также почти 1,6 км железнодорожных путей. Начальная цена первого лота — 166,5 млн руб., величина снижения каждые пять дней — 8,36 млн руб., цена отсечения — 75,2 млн руб. Для второго лота начальная цена составляет 9,56 млн руб., величина снижения — 477,9 тыс. руб., цена отсечения — 4,3 млн руб. Торги пройдут с 8 июля по 27 сентября.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эко строй» зарегистрировано в Воронеже в 2012 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Павел Романенков. Конкурсное производство в отношении ООО «Эко строй» было введено в начале 2018 года по заявлению ФНС. В ноябре 2018 года конкурное производство было продлено на четыре месяца.

О попытке подготовки территории завода для застройки читайте в материале “Ъ-Черноземье” «ВЭКС трансформируют в жилье».

Олег Мухин


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