Подразделение Reuters удалило со своих терминалов новости о годовщине событий на площади Тяньаньмэнь

Подразделение Thomson Reuters — Refinitiv (прежде Thomson Reuters Financial & Risk) — удалило со своих информационных терминалов в Китае новости, связанные с 30-летней годовщиной подавления массовых протестов на площади Тяньаньмэнь, сообщает Financial Times.

В Refinitiv это объяснили лицензионными условиями работы в Китае.

«Refinitiv является поставщиком новостей и данных с финансовых рынков. Мы гордимся той ролью, которую исполняем в мире для повышения прозрачности и эффективности финансовых рынков. Будучи глобальной компанией, мы выполняем все регуляторные требования местных властей, включая требования, указанные в лицензии на работу в Китае»,— говорится в заявлении Refinitiv.

При этом сообщения о событиях на площади Тяньаньмэнь заблокированы только для китайских пользователей терминалов Refinitiv, все остальные, включая пользователей в Гонконге, могут их прочитать. Жесткие правила цензуры в Китае запрещают какие-либо упоминания в СМИ о событиях 1989 года. Официальная линия китайского руководства заключается в том, что реакция властей в то время на акции протеста граждан была правильной.

Руководство агентства Thomson Reuters, которое поставляет Refinitiv информацию, в письме к сотрудникам подчеркнуло, что оно в курсе ситуации. «Мы по-прежнему поставляем Refinitiv весь контент в полном объеме, включая новости, связанные с Китаем, и решения, принимаемые самим Refinitiv, не сказываются на широте или качестве наших материалов»,— говорится в письме, с которым удалось ознакомиться FT. Однако некоторые журналисты Reuters сочли необходимым в личных постах в соцсетях извиниться перед читателями.

Алена Миклашевская