Возбуждено уголовное дело в отношении замначальника управления ЖКХ Геленджика

Геленджикский следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Геленджика. Он подозревается в использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Как рассказали в ведомстве, по данным следствия, в январе 2019 года мужчина трудоустроился на должность замначальника управления, однако, поскольку для этого нужно было окончить вуз, подозреваемый предоставил в правовой отдел поддельный диплом о якобы имеющемся у него высшем юридическом образовании.

В мае этого года из КубГУ в администрацию курорта пришел ответ, что чиновник не обучался в данном вузе и диплом о высшем образовании там не получал.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что, по словам адвоката Алексея Салмина, судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева не получала юридического образования в Абхазском госуниверситете. Позже ректор Сухумского университета Зураб Хонелидзе рассказал, что вуз выдал госпоже Хахалевой дубликат диплома о высшем юридическом образовании, подтвердив таким образом данные об окончании ею курса обучения в Сухуми.

Дмитрий Михеенко