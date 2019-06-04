Статус гарантирующего поставщика на территории Челябинской области присвоен «Уралэнергосбыту»

Министерство энергетики России присвоило статус гарантирующего поставщика на территории Челябинской области ООО «Уральская энергосбытовой компании». Соответствующий приказ подписан главой ведомства Дмитрием Новаком 3 июня. Новый поставщик электроэнергии приступит к работе с 1 июля.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 4 апреля совместное предприятие ПАО «Фортум» и ЭК «Восток» – ООО «Фортум – Новая генерация» стало победителем конкурса Минэнерго РФ. Вскоре название компании было изменено на «Уралэнергосбыт». По условиям конкурса, статус гарантирующего поставщика мог быть присвоен победителю при условии выплаты 100% долгов предыдущего обладателя статуса – ПАО «Челябэнергосбыта» перед поставщиками оптового рынка электроэнергии. Общий размер задолженности составляет 4,8 млрд руб.

Напомним, «Челябэнергосбыт» лишили статуса в июне 2018 года. Временным ГП с 1 июля стала «МРСК Урала». По заявлению этой компании 1 апреля Арбитражный суд Челябинской области ввел в отношении «Челябэнергосбыта» первую процедуру банкротства – наблюдение.