Добурились до долгов

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск о признании ООО «РМНТК-Термические системы» несостоятельным. Соответствующее заявление подало ООО «Спецтехсервис» из Татарстана, которому кубанское предприятие задолжало 19,2 млн руб. На сегодняшний день «РМНТК-Термические системы» выступает в судах ответчиком по искам на общую сумму 240,5 млн руб. Эксперты предполагают, что, возможно, такая ситуация на предприятии Северского района сложилась после того, как оно заключило в 2017 году пять крупных нефтесервисных контрактов с «Роснефтью» на общую сумму около 4,5 млрд руб. и по каким-то причинам неполностью получило оплату.



ООО «Спецтехсервис» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о признании ООО «РМНТК-Термические системы» банкротом, суд заявление принял и назначил заседание на 27 июня, информация об этом опубликована на ресурсе «СПАРК-Интерфакс». В декабре 2018 года арбитражный суд Татарстана принял решение взыскать с предприятия из Северского района Кубани 19,2 млн руб. Задолженность возникла в результате неполной оплаты по договору аренды транспортных средств с экипажем, заключенному между «Спецтехсервисом» и «РМНТК-Термические системы» в 2017 году. Также о намерении подать иск о банкротстве «РМНТК-Термические системы» сообщила компания из Республики Коми «Нордлогистик». Задолженность кубанского предприятия перед этим кредитором составляет 20,6 млн руб. На сегодняшний день «РМНТК-Термические системы» выступает ответчиком по искам на общую сумму 240,5 млн руб. В компании оперативно прокомментировать сложившуюся ситуацию не захотели.

По данным сайта «РМНТК-Термические системы», общество оказывает услуги по добыче нефти тепловыми методами и занимается бурением нефтяных и газовых скважин. Кроме того, оно построило пять котельных в Республике Татарстан. В состав компании входит завод по изготовлению нефтегазового оборудования. География работ предприятия обширна, оно оказывало свои услуги в Новом Уренгое, Нижневартовске, Самаре, Якутске и т. д. ООО «РМНТК-Термические системы» зарегистрировано в поселке Черноморском Северского района Кубани. 100%-ным собственником общества выступает Артур Демьянченко («СПАРК-Интерфакс»). Активы общества на 2017 год составляли 5,4 млрд руб., выручка от продаж — 2 млрд руб., чистая прибыль — 5,5 млн руб.

Эксперт-аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев отмечает, что, по данным за 2017 год, положение ООО «РМНТК-Термические системы» было в целом неплохим. Единственное, что могло вызывать беспокойство,— это рост дебиторской задолженности практически в три раза: с 534 млн руб. в 2016 году до 1,5 млрд руб. на конец 2017 года. «Это могло быть вызвано задержкой оплаты нефтесервисных услуг по контрактам со стороны крупных заказчиков. В 2017 году "РМНТК-Термические системы" заключила пять нефтесервисных контактов с "Роснефтью" на общую сумму около 4,5 млрд руб. Видимо, для их исполнения компания набрала долгосрочных кредитов в 2017 году почти на 2,5 млрд руб.»,— рассказал господин Калачев.

Эксперт предполагает, что ООО «РМНТК-Термические системы » могло по каким-либо причинам не получить деньги по крупным контрактам и, соответственно, не смогло рассчитаться со своими поставщиками и подрядчиками. «Не исключаю, что либо работа по каким-то причинам не была выполнена, либо не была вовремя оплачена заказчиком. Таких историй сейчас много. И хорошо, если дело ограничится только предъявленными исками, что маловероятно. В этом случае у компании, судя по балансу, есть активы, которые можно продать. Будет хуже, когда кредитор потребует погашения кредита. А еще хуже, если заказ был не выполнен, тогда "Роснефть" сможет обратиться в суд. В последнее время госкомпания активно и успешно судится с подрядчиками, в том числе за ранее выполненные работы. Например, с ЗАО "КМУС-2", которое было подрядчиком на реконструкции Туапсинского НПЗ». Однако, чтобы понять, что происходит сейчас на предприятии, нужно смотреть свежие отчеты, которые компания не предоставила»,— резюмировал эксперт.

Андрей Ульченко, Краснодар