В Геленджике чиновник подозревается в использовании подложного диплома

Заместитель начальника управления ЖКХ администрации города-курорта Геленджик подозревается в использовании заведомо подложного документа (ч.3 ст.327 УК РФ), сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.

По данным СКР, поводом к возбуждению дела стали материалы прокурорской проверки. Как полагает следствие, в январе 2019 года мужчина был принят на работу в мэрию Геленджика на должность заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, предоставив диплом о высшем юридическом образовании. В мае этого года из Кубанского государственного университета был получен ответ о том, что на самом деле чиновник не проходил обучение в этом учебном заведении, ему не был выдан диплом по специальности «юриспруденция», сообщили в СУ СКР.

Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), наказывается штрафом в размере до 80 тыс. руб., либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Анна Перова, Краснодар