Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» возглавил Сергей Мордасов

Новым директором Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Сергей Мордасов, сообщает пресс-служба компании. На посту он сменил Сергея Алхасова, который возглавлял филиал с 2013 по 2019 годы.

Сергею Мордасову 38 лет, он уроженец Тамбова. Получил три образования. Работает в отрасли связи с 2003 года, прошел путь от менеджера участка предоставления услуг до директора Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком». В 2017 году он стал одним из 100 победителей первого конкурса «Лидеры России», где в единственном числе представлял Тамбов и Черноземье. Женат, воспитывает двоих детей.

Кристина Федичкина