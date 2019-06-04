В Геленджике снесли торговый павильон на Лермонтовском бульваре

Судебные приставы Геленджика снесли торговый павильон площадью 50 кв. м на Лермонтовском бульваре в самом центре курорта. Решение о сносе по иску городской администрации вынес суд, сообщили в исполнительном ведомстве.

Согласно решению Геленджикского городского суда, данный торговый павильон был возведен без разрешительной документации и создавал угрозу жизни и здоровья граждан.Исполнительный документ был выдан к немедленному исполнению.

Сообщается, что демонтаж павильона производился сторонней строительной организацией. Расходы по сносу составили почти 150 тыс. руб. Они будут взысканы с должника.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, на минувшей неделе судебные приставы опечатали двери в один из ночных клубов Геленджика.

Василий Хитрых