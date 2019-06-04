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Партии должны выдвинуть кандидатов на пост главы Башкирии до 20 июня

Политические партии должны выдвинуть кандидатов на пост главы Башкирии, выборы на который пройдут 8 сентября, до 20 июня, следует из календарного плана подготовки к выборам, утвержденного Центризбиркомом республики. Согласно кодексу о выборах республики, на должность главы могут претендовать только кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями. Участие самовыдвиженцев не предусмотрено. Документы на регистрацию в ЦИК кандидаты должны подать не ранее 1 июля и не позже 11-го. В течение трех дней после представления, но не позже 13 июля в государственном печатном издании или на сайте ЦИК должны быть опубликованы подписи в поддержку кандидатов. Напомним, что претендент должен предоставить в комиссию не менее 454 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов (5% от их общего числа). До 20 июля продлится проверка данных о кандидатах и их регистрация. Партия может отозвать своего кандидата до 2 сентября. Предвыборная агитация в СМИ начнется 10 августа. Официальные итоги выборов комиссия планирует объявить не позже 19 сентября.

О намерении участвовать в выборах главы Башкирии ранее объявили «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Коммунисты намерены выдвинуть своего кандидата на конференции 12 июня (предварительно было согласовано участие в выборах первого секретаря рескома партии Юнира Кутлугужина), «Единая Россия» — 10 июня (выдвинет врио главы республики Радия Хабирова).

Ирина Самойлова


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