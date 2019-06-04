Денис Матвеев временно возглавил комитет по природопользованию Петербурга

Временно исполняющим обязанности председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга назначен Денис Матвеев, ранее занимавший пост первого заместителя руководительства ведомства. Информация о новой должности господина Матвеева размещена на официальном сайте Смольного.

Денис Матвеев начал работать в комитете по природопользованию Петербурга летом 2018 года. До этого он трудился в администрациях Василеостровского и Пушкинского районов города, где в разное время занимал должности замглавы. Еще раньше нынешний врио председателя комитета по природопользованию около 12 лет проработал в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что предыдущий глава комитета по природопользованию Игорь Григорьев был отправлен в отставку в конце мая.