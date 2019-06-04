РБК: энергохолдинги попросили отменить льготы для РЖД в отдельных регионах

Крупные энергохолдинги и отраслевые объединения, среди которых En+, «Интер РАО» и «Газпром энергохолдинг», обратились к правительству с предложением лишить РЖД как госмонополию льгот на покупку электроэнергии в регионах с особыми тарифными условиями. Об этом говорится в письме к вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему в правительстве вопросы топливно-энергетического комплекса, сообщает РБК.

Льготы на электроэнергию предусмотрены для РЖД в девяти субъектах с особым тарифным режимом: северокавказские республики, Карелия, Тува и Бурятия. В их число хочет войти и Забайкальский край. По правилам энергорынка при переходе Забайкалья на тариф разницу будут субсидировать генкомпании и потребители Сибири, тем самым увеличивая межтерриториальное перекрестное субсидирование.

Энергокомпании считают недопустимым необоснованное субсидирование электроэнергетическими компаниями государственной монополии. К тому же РЖД не обращалась с инициативой по получению льготы на электроэнергию в Забайкальском крае, говорится в письме.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Забайкалье ищет вход в особую зону».