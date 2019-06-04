Таганрог вошел в пятерку некурортных приморских городов, где туристы отдыхают больше недели

По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, Таганрог Ростовской области вошел в число некурортных городов, которые чаще всего выбирают для летнего отдыха на море на неделю и больше в этом году. Данные опубликованы на сайте сервиса.

Первое место в рейтинге занял Севастополь, далее идут Керчь, Туапсе и Новороссийск, замыкает пятерку Таганрог. По данным Tvil.ru, туристы бронируют в портовых городах жилье на период от семи до 11 дней и платят за это от 1,8 до 2,9 тыс. руб. в сутки. Дешевле всего забронировать жилье в Керчи, дороже — в Таганроге. Дольше всего предпочитают отдыхать в Туапсе — в среднем 10,5 суток. Таганрог по этому показателю идет на втором месте, в нем в среднем проводят 9,5 суток. Замыкает тройку лидеров Новороссийск (девять суток).

Рейтинг подготовлен по данным анализа оплаченных заявок жилья туристами для проживания с 1 июня по 31 августа 2019 года.

Кристина Федичкина