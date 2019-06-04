ВЭБ намерен занять у инвесторов 300 млрд рублей

Первый заместитель председателя—член правления Михаил Полубояринов рассказал РБК о намерении госкорпорации занять у инвесторов, в том числе у азиатских, «около 300 млрд руб. в эквиваленте». Он отметил, что выходить на «новые соглашения с инвесторами» и на получение «очень существенных объемов заимствований» позволяют гарантии со стороны государства.

«Эти средства мы вкладываем в реализацию важнейших для экономики страны проектов прямо сейчас. Это проекты, которые утверждаются набсоветом, в том числе в рамках "фабрики проектного финансирования"»,— рассказал господин Полубояринов. Он уточнил, что «для выполнения майского указа ВЭБу нужно прокредитовать российскую экономику на 3 трлн руб.», что невозможно без фондирования извне. При этом отметил, что санкции в отношении ВЭБа не ограничивают привлечение «в иенах, юанях, рублях».

О работе «фабрики проектного финансирования» — в материале “Ъ”.

О финансовых показателях ВЭБа в 2018 году читайте в публикации “Ъ” «ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки».