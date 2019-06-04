Сочинского судью лишили полномочий за узаконивание самовольных построек

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ подтвердила законность решения квалифколлегии Краснодарского края о досрочном прекращении полномочий судьи Адлерского районного суда Александра Якименко, сообщает ресурс pravo.ru. Судья был лишен полномочий в феврале этого года за систематическое вынесение решений по узакониванию самовольных построек, как ранее сообщал “Ъ-Юг”.

Александр Якименко обратился в ВККС с жалобой, в которой сообщил, что причиной его увольнения на самом деле стал конфликт между двумя ветвями власти, судебной и исполнительной. Проверка Квалификационной коллегии судей края выявила 27 сомнительных решений, вынесенных судьей Якименко по искам администрации Сочи, дела касались в основном узаконивания многоквартирных домов, самовольно возведенных в Адлерском районе.

«Те решения, которые принимал судья (по искам администрации о сносе – Ъ), имели оценочный характер, но ни в коем случае он не хотел ими опорочить высокое звание судьи или умалить значение судейского корпуса», – заявил в ходе заседания ВККС представитель судьи. По его данным, все апелляционные жалобы сочинской мэрии на решения Якименко были поданы с пропуском сроков. «Именно конфликтная ситуация привела к обвинению Якименко в неправосудных решениях»,– заявил представитель господина Якименко. Дело судьи Якименко рассматривалось ВККС в его отсутствие, он сообщил, что проходит курс лечения в клинике за пределами России.

Анна Перова, Краснодар