«Т Плюс» и МУП «ЖЭС» получили статус Единой теплоснабжающей организации в Сызрани

ПАО «Т Плюс» и МУП «ЖЭС» присвоен статус Единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в зонах присутствия этих организаций. Соответствующее постановление подписано главой Сызрани Николаем Лядиным. Об этом сообщает ПАО «Т Плюс».

«Данное решение позволит установить прозрачные отношения на рынке ЖКХ города, при которых коммунальные платежи населения будут поступать поставщикам ресурсов»,– говорится в сообщении.

В частности, МУП «ЖЭС» получило статус ЕТО в зонах котельных №1, 5, 8, 10, 12, 16 (23), 17, 18 (11), 21, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 54, 58, 60, 62. ПАО «Т Плюс» присвоен этот статус в зоне работы Сызранской ТЭЦ для потребителей Южной и Юго-Западной зон.

Георгий Портнов