Инфляция в Южном федеральном округе выросла до 5,4%

В апреле годовая инфляция в Южном федеральном округе возросла на 0,1 п.п. по сравнению с мартом и составила 5,4%, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России. Отмечается, что показатель превысил общероссийский(5,2%).

Продовольственная инфляция ускорилась до 6,4%. Существенный вклад в инфляцию внесла динамика цен на муку и крупы, также в апреле в регионе дорожали молоко и молочная продукция. Непродовольственная инфляция ускорилась до 4,3%, ускорился рост цен парфюмерно-косметических изделий и бытовой техники. Годовая инфляция услуг сохранилась на уровне предыдущего месяца и составила 5,2%.

В целом по России годовая инфляция в апреле начала замедляться. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года.

Кристина Федичкина