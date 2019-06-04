Кубанские пенсионеры оказались должны Пенсионному фонду

Около 30 пенсионерам Успенского района Краснодарского края пришло уведомление от Армавирского отделения ПФР о возмещении излишне полученной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на нетрудоспособного члена семьи. Об этом на своем официальном сайте сообщила депутат Госдумы РФ Наталья Костенко. По словам народной избранницы, пожилые люди обратились к ней за помощью в решении проблемы.

Долги перед Пенсионным фондом, по словам пенсионеров, составляют от десятков до сотен тыс. руб. Госпожа Костенко обратилась к руководителю ПФР Антону Дроздову, чтобы он лично разобрался в ситуации.

Выяснилось, что ПФР продолжал годами платить людям доплаты за умершего члена семьи, хотя справки о смерти были представлены родственниками своевременно. Многие пенсионеры уже получили повестки в суд, через который ПФР пытается взыскать с пожилых людей накопившуюся задолженность.

По мнению члена экспертного совета Госдумы РФ, юриста Елены Фасаховой, пока сложно делать однозначный вывод об обоснованности предъявленных пенсионными органами требований пенсионерам по возврату излишне выплаченных средств.

Василий Хитрых