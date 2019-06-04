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Министр здравоохранения Удмуртии прокомментировал закрытие Глазовского психоневрологического отделения

Министр здравоохранения Удмуртии Игорь Титов прокомментировал закрытие Глазовского психоневрологического отделения. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«В настоящее время Глазовский психоневрологический диспансер располагается в нескольких зданиях. Планируется отказаться от самого ветхого здания, в котором располагается психоневрологический диспансер № 3 на 30 коек. Коечный фонд будет приведен к нормативному в соответствие с существующей потребностью по анализу заболеваемости населения и составит 100 коек. Медицинская помощь, которая оказывалась в отделении по адресу ул. Пряженникова, 45а, будет оказываться в здании диспансера по адресу ул. Пионерская, 1, в том числе и в дневном стационаре»,— написал господин Титов.

Министр добавил, что высвободившиеся средства перенаправят на улучшение питания пациентов и закупку лекарств. Персонал учреждения сокращать не будут. Также Игорь Титов отметил, что обеспеченность психиатрическими койками в Удмуртии составляет 11 на 10 тыс. населения. Средний показатель по стране составляет 8,94 коек, в ПФО — 8,68.

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