Челябинское УФАС возбудило дело по закупке автомобиля для Центра стандартизации и метрологии

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области возбудило дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции при закупке автомобиля ФБУ «Челябинский центр стандартизации, метрологии и испытаний». Начальная цена контракта составила 2,4 млн руб., сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что документация об аукционе содержала условие об участии в закупке исключительно субъектов малого предпринимательства. При этом федеральный закон о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц, в соответствии с которым и проводился аукцион, таких норм не содержит. На конкурс поступила заявка только от ООО «РЕМАГ2», которое и было признано победителем. При этом антимонопольный орган установил, что компания является субъектом среднего предпринимательства и, следовательно, неправомерно признана победителем.

По мнению Челябинского УФАС, действия центра стандартизации, выразившиеся в установлении требований о принадлежности участников к субъектам малого предпринимательства, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, а также в нарушении порядка определения победителя аукциона, содержат признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Рассмотрение дела назначено на 13 июня.