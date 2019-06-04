Проектировщики представили обоснование строительства платной трассы «Сатка-Миасс»

Петербургская компания ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» («НИПИ ТРТИ») представила рабочей группе при минэкономразвития региона технико-экономическое обоснование проекта строительства платной автомобильной дороги «Сатка-Миасс», которая будет дублировать трассу М5. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области.

Как отметил директор ООО «НИПИ ТРТИ» Станислав Цибро, сейчас ведется расширение трассы М5, но полноценная реконструкция дороги не предусмотрена. Один из выводов технико-экономического обоснования – трасса М5 исчерпала свои возможности, имеет высокий уровень загрузки и аварийности. Кроме того, в горных районах из-за затяжных подъемов постоянно случаются многокилометровые пробки. «Представляется целесообразным дальнейшее развитие автодороги осуществлять за счет строительства по новому направлению»,– констатируется в отчете.

Специалисты проектного института провели социологический опрос среди водителей и представителей транспортных компаний, которые осуществляют перевозки по трассе М5 на направлении Сатка-Миасс. 69% респондентов сообщили, что готовы платить за пользование новой автодорогой.

Технико-экономическое обоснование проекта передано в областной миндортранс и минэкономразвития региона для дальнейшего изучения вопроса.