В Кемерово будет создан музей естественных наук и палеонтологии

Музей естественных наук и палеонтологии в Кемерово откроют при методической помощи Министерства культуры РФ. Здание учреждения построят на территории будущего квартала искусств в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба российского минкульта.

Федеральное ведомство поможет в создании нового музея в рамках соглашения о сотрудничестве между областной администрацией и министерством культуры России, подписанного кузбасским губернатором Сергеем Цивилевым и главой министерства Владимиром Мединским.

Здания музея построят рядом с филиалом Русского музея и Театром оперы и балета на территории будущего квартала искусств. По словам Сергея Цивилева, Кузбасс обладает внушительной палеонтологической коллекцией: скелетами динозавров, мамонтов, животных ледникового периода, окаменелостями, при этом большая часть коллекции скрыта в запасниках или рассредоточена по небольшим музеям. Новое культурное учреждение, по мнению главы региона, поможет переломить негативную тенденцию оттока населения из области и будет конкурировать с музеями мирового уровня.

О строительстве квартала искусств в рамках Сибирского культурного кластера стало известно в сентябре 2018 года. Презентация проекта в Кемерово прошла в январе текущего года на рабочем совещании Владимира Путина. Изначально предполагалось, что на территории квартала искусств откроются Театр оперы и балета, фондохранилище для региональных музеев, Кузбасский центр искусств, филиалы Мариинского театра, Государственного Русского музея и Российской академии музыки им. Гнесиных. По информации начальника департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Марины Евсы, вместо «Гнесинки» создали Сибирский филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Нина Обелюнас