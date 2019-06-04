Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов по экологической и энергетической эффективности бизнеса

Удмуртия заняла 9-е место в рейтинге регионов России по экологической и энергетической эффективности бизнеса 2019 года. Данный список составил «Интерфакс». При подготовке рейтинга были оценены 5,73 тыс. предприятий из 84 субъектов страны. Оценки компаний опирались на данные об отходах, выбросах и стоках, удельной энергоемкости производственных процессов и устойчивости природной экосистемы в местах размещения предприятий.

Помимо Удмуртии, в десятку лучших регионов по обозначенному показателю вошли Чувашия, Астраханская и Вологодская области, Бурятия, Калининградская и Белгородская области, Татарстан, а также Нижегородская и Ярославская области. Последние места рейтинга заняли Ханты-Мансийский АО, Магаданская, Орловская, Рязанская области и Калмыкия.

«Сравнение показателей предприятий в разных типах расселения наглядно показало закономерности изменения эффективности бизнеса по мере развития разных компонентов инженерной инфраструктуры»,— отметил руководитель обозначенного проекта «Интерфакс» Александр Мартынов.