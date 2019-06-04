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«НИТЕЛ» выплатил 310 млн рублей дивидендов за 2018 год

ПАО «Нижегородский телевизионный завод им. В. И. Ленина» (НИТЕЛ, производит радиоаппаратуру) выплатил держателям ценных бумаг 310,8 млн руб. дивидендов за 2018 год, сообщается в отчетности компании. Сумма выплат на одну акцию составила 50 руб.

Изначально на дивиденды предполагалось направить около 312 млн руб. Но около 1,1 млн руб. не были выплачено в связи с тем, что отдельные акционеры не уведомили в положенный срок держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО НИТЕЛ было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2002 году. Уставный капитал предприятия составляет 62,4 млн руб. Основным видом деятельности является производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления. Гендиректор предприятия – Сергей Самойлов, ему принадлежат 5,8% долей компании. Собственниками завода являются физические лица. По итогам 2018 года при выручке в 9,8 млрд руб. прибыль предприятия составила 881,4 млн руб.

Анастасия Еремина


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