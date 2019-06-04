На ремонт и реконструкцию четырех улиц в Уфе выделено 1,4 млрд рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы назначило на 27 июня три аукциона на отбор подрядчиков ремонта и реконструкции четырех улиц — 8 марта, Комсомольской, Лесунова и бульвара Баландина. Общая начальная стоимость контрактов составляет 1,42 млрд руб.

Самые крупные контракты — стоимостью 1,18 млрд руб. — предусматривают реконструкцию улиц 8 марта и Комсомольской на участке от улицы Хадии Давлетшиной до Лесотехникума. В первом подрядчик должен реконструировать 3,8 км дороги на участке Комсомольская — Давлетшиной — Галле — Лесотехникума, во втором — 1,7 км на участке 50 лет Октября — Айская — Давлетшиной. Здесь планируется расширение дороги за счет сноса нежилых и жилых домов, вырубки деревьев, демонтажа остановок, укладка тактильной плитки, установка систем видеонаблюдения и светофоров. Контракты должны быть исполнены до 20 ноября 2021 года.

На строительство улиц Валерия Лесунова и бульвара Баландина в микрорайоне Инорс на 1,9-километровом участке от Сельской Богородской до Ферина выделено 236,91 млн руб. Работы должны завершиться до 20 ноября 2020 года. Контракт рассчитан на строительство дороги с четырехполосным движением, велодорожки, пешеходной части тротуара.

Майя Иванова