Поддельный рынок

Россия остается одной из стран, в которых проблема контрафактной продукции, несмотря на заявления властей о борьбе с ним, остается не решенной. В апреле этого года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительственной комиссии по импортозамещению назвал нелегальную продукцию самой тяжелой проблемой легкой промышленности. Не лучше ситуация и в других отраслях. Например, Роспотребнадзор официально признал, что почти 7% всей молочной продукции в стране фальсифицировано. В чем причина появления такого количества поддельной продукции на рынке и есть ли способы борьбы с этим явлением, пытались разобраться участники круглого стола на тему «Территория без подделок: борьба с контрафактом и недобросовестной конкуренцией, увеличение производства, перспективы цифровой маркировки», организованного изданием «Коммерсантъ — Средняя Волга» при поддержке аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России.



В конце прошлого года компания BrandMonitor, специализирующаяся на защите брендов и интеллектуальной собственности, провела собственное исследование среди российских продавцов и получила шокирующие данные: 69% респондентов открыто признались, что торгуют поддельными товарами. Из них подавляющее большинство (78%) сказали, что это связано с тем, что подделки или реплики привлекают покупателей низкой ценой и лишь 20% опрошенных сообщили, что поддельный товар может быть невысокого качества (данные РБК).

Вместе с тем, российские власти ставят задачу окончательно решить вопрос контрафакта к 2025 году. Такая цель была поставлена федеральной Стратегией по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции, утвержденной в 2016 году. Пока заметных улучшений не наблюдается: в 2017 году теневой рынок России оценивался в 3 трлн руб., в 2018 году таможенные органы выявили 16,2 млн единиц контрафактной продукции, что на 6,1 млн единиц превышает показатель 2017 года. Таким образом, для того, чтобы за шесть лет достичь целевых показателей, необходимы революционные меры.

Цена маркировки

Президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области Алексей Антонов отмечает, что точной и официальной статистики по рынку подделок в России не существует. По оценкам Минпромторга РФ, поддельными являются до 35% продукции легкой промышленности, 20% парфюмерии и косметики, 8% табачной продукции, до 10% лекарственных препаратов. «Приобретая товар более низкого качества, мы рискуем не только деньгами, но и здоровьем. Очень важно понять: кроме того, что правообладатель теряет прибыль, наносится вред обществу», — отмечает господин Антонов. При это, по его словам, в настоящее время основная нагрузка по борьбе с контрафактом ложится именно на правообладателей, которые должны самостоятельно заявить о нарушении их прав. «На наш взгляд, это неправильный и тупиковый путь. В борьбе с контрафактом должны быть объединены усилия правоохранительных органов, таможенной службы и бизнеса. Также должно быть разработано законодательство, которое будет регулировать деятельность по борьбе с контрафактной продукцией», — отметил президент саратовской ТПП.

По его словам, сегодняшнее законодательство не позволяет полноценно защищать правообладателя. «Сегодня предусмотрена административная и уголовная ответственность за распространение контрафактной продукции, но на практике добиться возбуждения дела очень сложно. Правообладатель не может защититься до того, как контрафакт будет ввезен на территорию России. Это связано с тем, что таможенная служба вносит в реестр объектов интеллектуальной собственности информацию только тогда, когда правообладатель предоставил достоверную и достаточную информацию о реальном нарушении его прав», — говорит Алексей Антонов. По его мнению, количество контрафакта может быть значительно снижено за счет цифровой маркировки товара.

Однако тут не все так гладко. Консультант аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Саратовской области Наталья Кавелина отмечает, что бизнес-омбудсмену поступает множество обращений, связанных с тем, что использующие маркировку бизнесмены проигрывают конкуренцию тем, кто этого не делает. В этом смысле, по ее словам, современное законодательство не видит разницы между зарегистрированными и незарегистрированными предпринимателями. «С правовой точки зрения, все эти лица будут незаконными предпринимателями, если у них не будет оборудования для маркировки или они будут реализовать товар, подлежащий маркировке. В контексте контрафакта это страшная проблема. К нам обращаются производители обуви, которые сейчас находятся в эксперименте по обязательной маркировке товара. Они оказываются в неравных условиях с теми, кто вообще нигде не зарегистрирован, не платит налогов, не маркирует продукцию. При этом правоохранительные органы видят лишь тех, кто находится в реестрах», — отмечает госпожа Кавелина.

Спасение в акцизах

Что происходит на рынке подакцизных товаров, рассказала управляющий по корпоративным вопросам Южного региона, аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Алиса Андреева. Она отметила, что по результатам исследования табачного рынка, проведенного аналитическим агентством Kantar в I квартале 2019 года1, каждая десятая пачка сигарет в России является нелегальной. По данным аналитического агентства, в I квартале 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка, в то время как годом ранее она оценивалась аналитиками агентства в 7,7%.

При этом, источником 45% всего объема нелегальных сигарет, продающихся в России, являются страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По результатам исследования, табачная продукция, поступающая с территории стран ЕАЭС и продаваемая без уплаты акциза и других налогов в российский бюджет, составляет 6,2% российского табачного рынка или более 14 млрд сигарет. «Тревожной тенденцией стало увеличение доли контрафактных сигарет на российском рынке. По данным исследования, доля подделок увеличилась в 5 раз до 1,9% российского табачного рынка в 1ом квартале 2019 года с 0,4% годом ранее», — отмечает представитель «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

В Приволжском Федеральном округе доля сигарет, имеющих нелегальное происхождение, за год выросла до 7,2%. В Саратовской области доля нелегальной табачной продукции составляет 4,1%, а в городе Саратове — 4,7%.

«Для того чтобы остановить стремительный рост рынка нелегальной табачной продукции в России и на Северном Кавказе в частности, переломить тенденцию и обеспечить устойчивые налоговые поступления в государственный бюджет, необходим комплексный подход, включающий предсказуемую взвешенную налоговую политику государства, ужесточение санкций за производство и сбыт нелегальной табачной продукции, лицензирование производства, контроль за оборотом производственного оборудования, повышение эффективности и совершенствование контрольно-надзорной и правоприменительной практики. Введение минимальной цены за пачку сигарет, по аналогии с алкоголем, в дополнение с введением обязательной цифровой маркировки стало бы маркером, проводящим четкую границу между легальным и нелегальным продуктом и, как следствие, способствовало эффективности реализуемых правоприменительных мер», — считает Алиса Андреева.

В этом смысле пока чуть лучше обстоит дело на алкогольном рынке, где работает ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система). Первый заместитель начальника управления потребительского рынка — начальник отдела лицензирования и декларирования министерства экономического развития Саратовской области Валерий Топчев отмечает, что ЕГАИС «замыкает цепочку от производителя до конечного потребителя». «Автоматизированная система позволила сократить объемы контрафактного алкоголя. Если до 2016 года, по оценкам аналитиков алкогольного рынка, доля контрафакта в РФ составляла 50-60%, то теперь она сократилась вдвое. В крупных сетевых магазинах не встретишь продукцию, находящуюся в незаконном обороте. Это значит, что система позволила защитить не только экономические интересы государства, но и потребителя от приобретения контрафактного алкоголя, который не проходил контроль качества. Теперь каждый потребитель может лично проверить подлинность купленного алкоголя. Система позволяет отсекать контрафакт уже на стадии оптовой продажи», — отмечает представитель минэкономразвития региона.

Директора сети винных магазинов FANAGORIA Константин Пшеничнов считает, что даже ЕГАИС не защищает потребителя от фальсификата. По его словам, единственный плюс системы в том, что система не пускает контрафакт в крупные торговые сети, однако алкоголь можно купить вне официальных магазинов: с машин, у бутлегеров и тд. «Кошелек потребителя уменьшается, поэтому он и покупает фальсификат, в том числе и алкоголь низкого качества», — объясняет господин Пшеничнов. FANAGORIA, по его словам, старается вести разъяснительную работу среди клиентов, чтобы последние понимали отличие хорошего алкоголя от плохого.

Сомнительная дешевизна

Директор по продажам АО «Кондитерская фабрика «Саратовская» Денис Купренков отмечает, что на рынке кондитерских изделий фальсификат составляет порядка 25% от всей продукции. «Это удешевленный продукт. Дело в том, что мы все завязаны на себестоимости. Но в последние пару лет цена на муку и сахар выросла так, как они не дорожали за 10 предыдущих лет, рост стоимости доходил до 35%. При этом работать в минус мы не готовы, потому что это убьет компанию. Чтобы не было контрафакта, мы пытаемся повысить грамотность потребителя. Нами запущен SMM-проект, в рамках которого наши маркетологи постоянно информируют потребителя о существовании фабрики, ее продукции, из чего она делается. Чтобы потребитель понимал, какой должен быть продукт. Это минимизирует риски того, что конечный потребитель купит дешевую продукцию, сделанную без лицензий. Плюс мы постоянно разрабатываем новую продукцию, которую еще не подделывают», — говорит господин Купренков.

Погоня за снижением себестоимости

Андрей Решетников, бренд шеф-повар сети стейк-хаусов «Бурбон» отметил, что проблема в том, что многие производители обманывают потребителя, пользуясь отсутствием у последнего знаний о продукте. По его словам, в последнее время наблюдается «бум» бургерных, которые заявляют, что делают продукт из мраморной говядины, при этом лишь два из семи действительно используют такое мясо, так как оно очень дорогое. Из туши в 600 кг лишь около 40 кг может быть использовано для настоящих стейков и бургеров, но цена блюда, приготовленного из мраморной говядины, будет доходить до «четверти от средней зарплаты по Саратовской области». «Некоторые игроки рынка используют заведомо низкокачественный продукт и продвигают заведения исключительно за счет маркетинговых ходов», — считает представитель сети стейк-хаусов.

Личный контроль

Поможет в борьбе с фальсификатом, по мнению участников круглого стола, и личное участие потребителя. Ведь в большинстве случаев сейчас заставить усомниться в подлинности продукции может разве что подозрительно низкая цена. Уже сейчас для контроля продукта разрабатываются соответствующие сервисы. Так ведущий аналитик «Центра развития перспективных технологий» (оператор Национальной системы цифровой маркировки «Честный ЗНАК») Лев Авдеев отметил, что сократить количество поддельной продукции позволяет маркировка товаров по системе «Data Matrix». «На продукт наносится уникальный код, производитель продает продукцию дистрибьютору вместе с документами, в которых указаны все коды продукции. Все перемещение от возникновения кода до продажи потребителю учитывается в системе. Любой гражданин через приложение может проверить легальность кода», — утверждает господин Авдеев.Пока система работает для табачных изделий, но в скором времени так же можно будет отследить пиво, минеральную воду и молоко.