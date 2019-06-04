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Экс-директор клиники Мешалкина Александр Караськов доставлен из ИВС в кардиореанимацию

Экс-директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ им. академика Мешалкина Александр Караськов, задержанный вчера по делу о хищении 1,3 млрд руб. при госзакупках, сегодня ночью доставлен из изолятора временного содержания в городскую клиническую больницу №1. Сейчас он находится в кардиореанимации. Об этом сообщил «Ъ-Сибирь» Виктор Салапанов, адвокат господина Караськова. «При проведении следственных действий во время его задержания сторона защиты предупреждала следствие о состоянии его здоровья»,— уточнил адвокат.

Дело в отношении Александра Караськова и его супруги, замдиректора НМИЦ по организационно-клинической работе Ирины Бойцовой правоохранительные органы возбудили 31 мая. Господин Караськов подозревается в присвоении и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), госпожа Бойцова — в пособничестве в преступлении (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160). Вчера оба были задержаны и доставлены в ИВС на Писарева.

Александр Караськов — известный сердечно-сосудистый хирург, член-корреспондент РАН. Руководил клиникой Мешалкина с 1999 года, уволился с должности в середине мая, чтобы сосредоточиться на хирургической практике и научной работе. Первым фигурантом уголовного дела стал замдиректора клиники по научной работе, известный кардиохирург Евгений Покушалов. Сейчас он находится под домашним арестом.

Елена Морозова


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