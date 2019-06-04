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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Открытие сезона

Пляжи Нижнего Новгорода готовы принять отдыхающих

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Пляжный сезон в городе официально открылся 1 июня - комиссии специалистов ГО ЧС, ГИМС и Роспотребнадзора проинспектировали все городские пляжи. Сейчас завершается последний этап проверок.


В течение сезона качество воды будет меняться, отметил начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Дмитрий Липшиц.

В этом году в Нижнем Новгороде будет работать 16 пляжей и две зоны отдыха. Там уже оборудованы медпункты, а с начала купального сезона будет организовано дежурство спасателей. Пляжи будут работать с 10 часов утра до семи вечера, - сообщил директор департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Роман Ухабин.

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