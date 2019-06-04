На Дону число погибших на производстве выросло на 44%

В Ростовской области по итогам прошлого года от несчастных случаев на производстве погибло 34 человека, сообщает Ростовстат.

Это на 44,4% больше, чем в 2017 году. В расчете на 1 тыс. работников на производстве погибает 0,065 человек. Всего от несчастных случаев на производстве в 2018 году пострадало 486 человек, что составляет 0,9 человек на 1 тыс. работников.

Самый высокий уровень травматизма в добывающих организациях. Там на 1 тыс. работников приходится 7,1 пострадавших. Всего по отрасли в этом году травмировано 68 человек.

Дарья Голякова