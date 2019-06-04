Жители Казани стали вдвое чаще использовать бесконтактные платежи

В Казани за год (с мая 2018 по май 2019 года) количество бесконтактных платежей увеличилось на 90%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Яндекс.Деньги». При этом сумма среднего чека в городе уменьшилась на 15%, до 440 руб., а сумма большинства (92%) покупок не превышает 1 тыс. руб.

Чаще всего в Казани бесконтактным способом пользуются при покупке продуктов и алкоголя (средний чек — 348 руб.), в кафе (251 руб.) и в транспорте (29 руб.). При этом чаще всего жители оплачивают покупки смартфонами, а не пластиковыми картами: за последний год доля бесконтактных платежей к через смартфоны в Казани увеличилась с 36% до 49%.

“Ъ-Казань”