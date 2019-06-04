На Кубани прогнозируют сильные дожди с градом

Во вторник, 4 июня, в Краснодарском крае ожидается местами кратковременный дождь и гроза, а в отдельных населенных пунктах – сильный дождь с градом, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ветер будет северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Местами при грозе его порывы достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха днем 4 июня ожидается в районе +27… +32°.

По информации спасателей, в настоящее время на Кубани действует штормовое предупреждение. На малых реках и водотоках юго-восточных, юго-западных притоков реки Кубань ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Василий Хитрых