АО «Экономбанк» открыл новый офис в Энгельсе Экономбанк заботится о своих клиентах и хочет быть ближе к ним!

4 июня 2019 года АО «Экономбанк» открыл новый офис «Шуровогорский» в растущем микрорайоне Энгельса, на берегу Волги рядом с городским пляжем Шурова гора. Новый офис предлагает полный спектр банковских услуг для физических лиц.



В соответствии с современными тенденциями, главное внимание в работе офиса будет уделено удобству посетителя. Принцип «одного окна» дает возможность всем нашим клиентам решать любые финансовые вопросы у одного специалиста, что, безусловно, экономит время и максимально отвечает потребностям клиентов. Каждый клиент офиса сможет быстро и качественно получить любые банковские услуги. Функции по обработке данных и финансовых операций перенесены в головной офис Экономбанка.

Офис будет работать в ежедневном режиме, и позволит жителям микрорайона Шурова гора воспользоваться полным спектром банковских услуг, в том числе — оплатить коммунальные услуги, внести платеж по ипотечному кредиту, открыть вклад в комфортных условиях и по выходным тарифам.

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