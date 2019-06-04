Новый Genesis G90 будет стоить от 4,6 млн рублей

Бренд Genesis (премиальные автомобили компании Hyundai) вывел на российский рынок рестайлинговый вариант флагманского седана G90.
Седан получил новые фары, иную решетку радиатора, переработанные бампера спереди и сзади, а также обновленный дизайн фонарей. Появились новые 19-дюймовые колесные диски с звукопоглощающими вставками, улучшающими шумоизоляцию салона.
После рестайлинга модель получила интерьер с 12,3-дюймовым тачскрином мультимедийной системы и возможностью обновления через интернет. Климатическая система снабжена функцией автоматического включения рециркуляции воздуха: электроника сама фиксирует въезд в тоннель или в область с грязным воздухом.
На российском рынке Genesis G90 будут продаваться с тремя бензиновыми моторами — 309-сильным 3,8-литровым V6, 370-сильным турбированным 3,3-литровым V6 и 413-сильным 5-литровым V8. Моторы сочетаются только с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
В зависимости от комплектации стоимость Genesis G90 составит от 4,9 млн руб. до 6,5 млн руб. Версия Genesis G90 L с удлиненным на 29 см кузовом стоит от 6,8 млн руб.
Мировая премьера обновленного базового Genesis G90 состоялась в ноябре 2018 года. В рестайлинговый лимузин Genesis G90 L был представлен в феврале 2019 года.