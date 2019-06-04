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«Татнефть» увеличила добычу нефти на 3,2% за пять месяцев

ГК «Татнефть» за первые пять месяцев 2019 года добыла 12,3 млн тонн нефти, что на 400 тыс. тонн (3,2%) больше, чем за тот же период прошлого года, сообщается на сайте компании. Материнская комппния, ПАО «Татнефть», увеличила долю в общим объеме добычи группы по сравнению с 2018 годом на 405 тыс. тонн, до 12,1 млн тонн.

На лицензионных участках за пределами Татарстана за пять месяцев добыто 136,3 тыс. тонн, что на 5 тыс. тонн ниже показателя 2018 года. Добыча сверхвязкой нефти с начала года выросла на 225 тыс. тонн, до 1 млн тонны.

“Ъ-Казань”


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