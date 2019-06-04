Адриана Лима, Льюис Хэмилтон и Соня Солдатова записали свои тренировки на видео для Puma

Специально для нового бесплатного приложения Pumatrac амбассадоры спортивного бренда записали видео со своими тренировками. Тьюториалы по бегу, йоге, пилатесу, балету, боксу или силовым тренировкам доступны для iOS и Android бесплатно и на русском языке. Для начала необходимо определиться с направлением, далее ввести физические параметры и обозначить цель. Исходя из введенных данных, приложение составит индивидуальную программу тренировок и будет напоминать о приближающемся занятии.

Первым русскоязычным тренером стала блогер и основательница фитнес-студии Soul Unit Соня Солдатова, которая уже запустила спортивный челлендж.