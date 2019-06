All We Need выпустили платья, вдохновленные фильмом «Красотка»

Дизайнеры российского бренда All We Need интерпретировали в летней капсуле главные образы Вивиан Уорд, которую блестяще сыграла Джулия Робертс в фильме «Красотка». В коллекции предостаточно комфортных вещей. Платья из хлопка и вискозы скроены так, что подчеркивают природную женскую красоту наилучшим образом. Костюмы с брюками на высокой талии и комбинезоны в стиле smart-casual будут уместны в большом городе в жаркую погоду, как и выверенные платья-футляры с поясом. Для вечерних прогулок с друзьями можно выбрать романтичные платья в горох и костюмы с шортами и oversize-пиджаками.

Капсула Pretty woman уже доступна в магазине All We Need по адресу Большой Головин переулок, дом 5, а также в Instagram-аккаунте марки @all. we. need.