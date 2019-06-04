В Энгельсе зоозащитники пытаются добиться возбуждения уголовного дела по факту убийства пяти собак

Энгельсские зоозащитники оспаривают отказ в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. Об этом "Ъ-Средняя Волга" стало известно от самих волонтеров.

Поводом для обращения в правоохранительные органы послужил инцидент, который произошел зимой этого года на улице Колотилова, рядом с сетевым гипермаркетом. По данным зоозащитников, один из сотрудников магазина отравил четырех собак и щенка. Животные умирали в мучениях на глазах у прохожих, в том числе детей.

Это стало поводом не только для написания заявления, но и для создания петиции в адрес председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, прокурора Саратовской области Сергея Филипенко, прокурора Энгельса Владимира Климова и на данный момент экс-главы Энгельсского района Александра Стрелюхина с просьбой обеспечить справедливое расследование и привлечь к ответственности работника магазина. Обращение набрало 5,5 тыс. голосов.

«Данная ситуация произошла в нашем городе впервые, поэтому просим подписать нашу петицию для обеспечения народного контроля за расследованием и придания делу особой важности, чтобы такие случаи в нашем городе не имели продолжения», - говорится в петиции.

В отказе в возбуждении уголовного дела говорится, что, «при рассмотрении данного материала проверки ОД МУ МВД РФ «Энгельсское» было установлено, что лицо, причастное к смерти собак вследствие действий или бездействий не установлено, не установлен умысел на совершение преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, в связи с чем материал проверки был возвращен в отдел полиции №3 МУ МВД РФ «Энгельсское» Саратовской области. В ходе проверки установить лиц, причастных к совершению данного преступления не предоставляется возможным, так как при просмотре видео с камер наблюдения не видно лица, разместившего на парковке «подложки» с кормом для собак. Таким образом, в данном случае отсутствует событие преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ, руководствуясь п.1 части первой ст.24, ст.144, 145, 148 УПК РФ».

По данным "Ъ-Средняя Волга", в настоящее время решение об отказе отменено, назначена новая проверка.

Марина Ковалева